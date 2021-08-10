СК задержал камчатского депутата после признания в причастности к убийству

Задержан подозреваемый по делу о гибели человека на свалке в поселке Озерновский на Камчатке.

Как сообщили РИА Новости в СУ СКР по региону, это 55-летний местный житель. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения. Имя задержанного не уточняется.

Ранее депутат местного заксобрания, миллиардер из списка Forbes Игорь Редькин признался в причастности к убийству мужчины на свалке в поселке Озерновский.

Пресс-служба Редькина распространила его заявление, в котором он сообщает о возможном убийстве по неосторожности и излагает свою версию случившегося.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после обнаружения тела 30-летнего жителя Озерновского. По версии следствия, 2 августа на местной свалке он получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.