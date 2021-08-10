На Среднем Урале новый антирекорд по смертности среди covid-зараженных

Суточная статистика смертности среди зараженных коронавирусом на Среднем Урале снова побила антирекорд, достигнув показателя в 24 смерти. Таким образом, за весь период пандемии погибли 4 тыс. 577 заболевших COVID-19.

Зарегистрировано 518 новых случаев заражения инфекцией, сообщили Накануне.RU в местном оперштабе. Всего в Свердловской области зафиксировано 112 тыс. 611 случаев заболевания. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 836 человек, 511 из которых наблюдаются в отделениях реанимации, а 420 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести - 7 тыс. 182 пациента.

При этом накануне было выписано еще 446 свердловчан, что увеличивает статистику оправившихся от болезни до 104 тыс. 371 человека.