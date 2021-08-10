10 Августа 2021
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Армия и ВПК В бывшем СССР
автомат Калашникова АК-12 (2012) | Фото:

Российская база в Таджикистане получила новейшее вооружение на фоне обострения в Афганистане

Новейшие образцы стрелкового вооружения, а также огнеметы повышенной дальности и ПЗРК "Верба" поступили на 201-ю военную базу в Таджикистане, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Все это вооружение использовалось российскими подразделениями в ходе совместных учений с Таджикистаном и Узбекистаном, проводившихся на фоне дестабилизации в Афганистане.

В совместных учениях у афганской границы задействовали более десяти самолетов и вертолетов Центрального военного округа – Су-25, Ми-24, Ми-8, пишет Regnum.

Как сообщалось, с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон военные отработают подготовку к боевым действиям против отрядов незаконных вооруженных формирований, которые вторглись на территорию союзного государства.

Ранее на российскую базу в Таджикистане перебросили боевые бронированные машины БМП-2М.

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Теги: афганистан, военная база, вооружение



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