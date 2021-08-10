10 Августа 2021
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Общество Челябинская область
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

В Челябинской области более 682 тысяч человек поставили прививку от коронавируса

В Челябинской области от коронавируса вакцинировано 682 тысяч 680 человек. Это 43% от общего числа жителей, подлежащих вакцинации. Об этом на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент в регион поступило 787 тысяч 758 доз вакцины. Сегодня пришла еще одна партия вакцины "Спутник Лайт" – 9,5 тысяч доз.

Среди муниципалитетов-аутсайдеров, которые не укладывают в режим вакцинации, Ирина Гехт назвала, Златоуст, Миасс, Копейск, Троицк, Красноармейский район.

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Теги: вакцина, коронавирус, вакцинация,



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