10 Августа 2021
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Пожары в Якутии (2021) | Фото: t.me/bazabazon / телеграм-канал Baza

Путин распорядился увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии

Президент России Владимир Путин распорядился увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, где вчера был введен режим ЧС. Соответствующее поручение дано главе МЧС Евгению Зиничеву.

Также руководству региона поручено увеличить меры поддержки пострадавшим и представить соответствующие предложения, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Между тем, на сегодняшнем заседании федерального штаба по координации тушения лесных пожаров министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявил, что ситуация с лесными пожарами остается крайне напряженной, а показатели уже превысили прошлогодние.

Министр отметил, что в 2021 году фиксируется меньшее количество пожаров, но их площадь выросла в 1,2 раза к прошлому году и составила 7,8 млн га. Более 90% выгоревших территорий приходится на регионы Дальнего Востока, а на Якутию — 78% всех площадей пожаров по стране, передает РИА Новости.

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Теги: лесные пожары, якутия, евгений зиничев, группировка сил, мчс



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