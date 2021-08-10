Свердловские дети с ВИЧ смогут следить за своим здоровьем через мобильное приложение

В Свердловской области появится мобильное приложение EasyLife, которое позволит ВИЧ-положительным детям следить за своим здоровьем, дистанционно общаться с врачом и не пропускать прием лекарств. Первый подобный в России софт разработала аспирант медуниверситета и победитель конкурса "УМНИК" Фонда содействия инновациям Наталья Савченко.

"Приложение даст возможность проанализировать текущие лабораторные показатели и на их основе предложит врачу индивидуальные рекомендации для пациента. Наш софт будет работать и как органайзер: за счет замаскированных напоминаний уменьшится пропуск антиретровирусных препаратов, а у врача появится инструмент контроля терапии, если захочет пользователь", - рассказала автор разработки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда содействия инновациям по региону, главной особенностью приложения является наличие алгоритма тактики ведения дерматозов у хозяев софта, которая была создана на основе исследований микробиоты кожи ВИЧ-положительных. Это позволит врачу выявить риски развития инфекционных заболеваний кожи и заранее назначить необходимую терапию, в то время как пациенты смогут получить индивидуальные рекомендации. Более того, приложение специально адаптировано под для детей и подростков и носит в себе элементы геймификации и систему бонусов, что должно сформировать приверженность подрастающего поколения к здоровому образу жизни.

Автор разработки также пообещала, что в системе не будут храниться личные данные, а общение с врачом будет проходить только после ввода персонального кода авторизации. При установке приложения пациент должен будет ввести свой ник и результаты последних анализов: вирусную нагрузку, количество T-лимфоцитов, жалобы на кожные заболевания.

Наталья Савченко выиграла полумиллионный грант от Фонда содействия инновациям на разработку демоверсии мобильного приложения EasyLife. В планах у молодого ученого получить патент на свою разработку и добиться широкого применения приложения среди медицинского сообщества и детей, живущих с ВИЧ.