10 Августа 2021
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Экономика
(2021) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

Мегионские нефтяники наращивают эффективность производства за счет новых технологий

"Славнефть-Мегионнефтегаз" оценивает эффект от внедрения новых технологий в 15 млрд рублей и рассчитывает его получить в течение десяти лет. Речь идет в том числе о собственных разработках компании.

Как рассказали Накануне.RU в "Мегионнефтегазе", сегодня предприятие испытывает усовершенствованные методы увеличения нефтеотдачи, строит высокотехнологичные скважины, применяет новые подходы к созданию инфраструктуры. Это помогает рационально использовать имеющиеся ресурсы, повышать уровень промышленной и экологической безопасности, улучшать экономические показатели.

Для успешного развития важна и обеспеченность запасами углеводородов. По этому показателю "Мегионнефтегаз" – один из лидеров в регионе: предприятие может стабильно вести добычу на протяжении более 70 лет.

Компания работает в основном на зрелых месторождениях, где без современных технологий соблюдать рентабельность невозможно. Как отмечает генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко, предприятие всегда было в авангарде инновационного процесса: многие разработки, которые сейчас широко применяются в отрасли, когда-то проходили испытания именно на промыслах "Мегионнефтегаза". "И сегодня мы отчетливо понимаем: чтобы развиваться дальше, нужно еще интенсивнее работать в этом направлении", – подчеркивает он.

 

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Теги: Славнефть-Мегионнефтегаз, новые технологии



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