"Новоуральский маньяк" обжаловал приговор за убийство девушки в Башкирии

В Башкортостане суд вынес приговор 45-летнему жителю Новоуральска Свердловской области Евгению Петрову. Его признали виновным в убийстве, сопряженном с изнасилованием. После этого маньяк обжаловал данное решение.

Напомним, еще в мае 2001 года без вести пропала 16-летняя жительница Дуванского района. 7 сентября того же года ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве в нескольких километрах от села Улькунды, куда в тот день собиралась потерпевшая. Тогда установить подозреваемого в ее убийстве не удалось.

В 2020 году делу вновь дали ход, были еще раз допрошены свидетели и родственники погибшей, а также тщательно изучены все материалы. Внимание следователей привлекла серия из 10 убийств, сопряженных с изнасилованиями, и двух покушений, совершенных в Свердловской области с 1998 по 2003 годы. В 2005 году обвиняемый в них житель Новоуральска Евгений Петров был приговорен к пожизненному.

Петрова проверили на причастность к убийству 16-летней девушки и в ходе допроса, под тяжестью собранных доказательств, он сознался в содеянном. Также "Новоуральский маньяк" рассказал, как насиловал и убивал девушку в 2001 году.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, Петров вину в преступлении признал частично. Салаватский межрайонный суд приговорил его к 12 годам колонии, назначив, с учетом ранее вынесенного приговора, окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Уралец, не согласившись с вердиктом, обжаловал его. Верховный суд Башкирии, рассмотрев доводы подсудимого и собранные следствием доказательства, признал решение суда законным и обоснованным, однако снизил срок с 12 лет до 11 лет и 10 месяцев.

Как добавили в СКР, несмотря на это окончательное наказание осталось неизменным. Остаток своих дней Евгений Петров проведет в колонии особого режима.

Напомним, что девушка, за убийство которой вынесли приговор, стала 11-й жертвой "Новоуральского маньяка".