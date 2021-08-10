Великобритания пыталась "подбить" страны НАТО остаться в Афганистане, но без США никто не согласен

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил союзников по НАТО в нежелании создать военную коалицию под руководством королевства в Афганистане. Необходимость в такой коалиции, по словам Уоллеса, возникла после вывода из страны контингента США.

Уоллес заявил изданию Dialy Mail, что сделка Вашингтона с талибами* (*талибы, "Талибан" – запрещенная в России террористическая организация) была "провальной". После начала вывода американских войск талибы отбили у правительственных сил почти всю территорию страны, взяв под свой контроль ряд крупных городов.

Британский министр заявил, что прикладывал все усилия, чтобы помочь "осажденном правительству Афганистана", но они остались без внимания, когда Великобритания обратилась к партнерам по НАТО с просьбой о сотрудничестве.

"Я пытался поговорить со странами НАТО, но почти все они не были заинтересованы. Мы попробовали наладить диалог с рядом правительств, они заявляли, что им это интересно, а вот их парламентам – нет. Довольно быстро стало очевидно, что коалиция без США обречена на провал. Мы были опечалены – в том числе и премьер-министр, что столько крови и средств были потрачены зря", - заявил Уоллес.

Министр также заявил, что рассматривался и вариант, при котором Великобритания осталась бы одна в Афганистане. Но такой исход был признан невыполнимым и неподъемным: "Мы могли бы разместить там силы, но нам пришлось бы покинуть множество других мест по всему миру".

И хотя Уоллес с грустью говорит о том, что "США уничтожили многое из того, что было достигнуто в Афганистане за 20 лет", он полагает, что британцы и другие страны НАТО могут вернуться в регион через 10 или 20 лет.