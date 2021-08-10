В Челябинской области коронавирусом стали чаще болеть работающие граждане

В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией среди трудоспособного населения. Об этом на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам замгубернатора, распределение заболеваемости по территории области неравномерно. 60,8% заболевших приходится на Челябинск, Златоуст, Миасс и Копейск.

В структуре заболеваемости 45,5% это ОРВИ, 32,5% - пневмонии, 22% - бессимптомные носители.

89% заболевших – это взрослое население. Рост на 19% отмечается в возрастной группе 30-49 лет и на 15% - в возрастной группе 50-64 года. В социальной структуре заболевания почти 50% приходится на работающих граждан.

Отмечается снижение заболеваемости по детям. Заболеваемость подростков остается на уровне прошлой неделе. По остальным возрастам отмечается снижение заболеваемости.