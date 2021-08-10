10 Августа 2021
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прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

После прививки от ковида умер актер театра "Мост"

Светлана Богданова, дочь актера театра "Мост" Юрия Огульника, который умер после прививки "ЭпиВакКороной", написала гневный пост в Facebook, рассказав о смерти отца.
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Она отметила, что до прививки ее отец был совершенно здоров.

"Да-да, трудно поверить, в свои 76 лет человек не принимал лекарств, занимался йогой и прыгал по сцене (реально - прыгал). Все, кто его знал, восхищались его моложавостью, отличной кожей и здоровым цветом лица", - сообщила Богданова.

Она подчеркнула, что отец вакцинировался из-за угрозы увольнения, так как очень любил свою работу. По ее убеждению, якобы государство само признает, что прививки опасны, так как жертвам прививок "выплачивают жалкие гроши". Даже в случае смерти, напомним, это лишь 30 тыс. рублей, да и то в случае доказанной связи с прививкой. Сумму депутат Госдумы Николай Николаев считает издевательством.

"Еще мне говорят, папа умер, потому что иммунитет ослаб после первой дозы прививки. Отлично, а какого хрена вы гоните людей в разгар эпидемии прививаться?.. Ну, и еще. Похоронный агент сказала: на ее глазах хоронят сотни людей, сделавших первую прививку. То есть люди мрут между прививками, как мухи. Но какие СМИ об этом сейчас напишут?" - написала Богданова.

Она также добавила, что ей противно от того, что ей писали журналисты с просьбой покритиковать "ЭпиВакКорону", обслуживая бизнес-интересы других производителей вакцин. Также ее возмущает "пропаганда вакцинации при замалчивании смертей после прививок". Она призывает людей "очнуться и не верить пропаганде".

Ее отец лежал в реанимации 2,5 недели, но телефон ему не давали, а можно было поговорить только с врачом. Вскрытия не было. То, что он сделал прививку, в документах тоже не указано, рассказала Богданова в интервью МК.ру.

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Теги: вакцинация, прививка, смерть



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