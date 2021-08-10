10 Августа 2021
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Коллаж, Си Цзиньпин, Китай, доллар, капитализм (2020) | Фото: Накануне.RU

В Китае сделали шаг к разрыву дипотношений с Литвой

КНР отзывает своего посла из Литвы и предлагает этому прибалтийском государству отозвать своего посла из Пекина. Как сообщает китайский МИД, поводом для этого стало решение литовских властей открыть в Вильнюсе представительство Тайваня.

Китайские дипломаты напомнили, что только КНР представляет весь Китай. "Решимость китайского правительства и народа осуществить воссоединение родины непоколебима, и красную линию защиты национального суверенитета и территориальной целостности нельзя переходить. Мы призываем литовскую сторону немедленно исправить неправильное решение, принять практические меры по устранению его дурных последствий и не идти все дальше и дальше по ложному пути. Мы также предупреждаем власти Тайваня, что "независимость Тайваня" - это тупик, и попытки участвовать в сепаратистской деятельности на международной арене никогда не увенчаются успехом", — отмечается в сообщении МИД.

В начале июня Литва вышла из объединения 16+1, в котором работали с Китаем страны Восточной Европы. Затем в Вильнюсе критиковали нарушение прав человека в КНР и высказали намерение открыть представительство Тайваня. Разрыв дипломатических связей с Пекином в случае официального признания Тайбэя и наоборот — давно сложившаяся практика, но в данном случае в Литве, видимо, пытались открыть представительство острова, не разрывая дипотношений с материком. Поэтому не исключено, что отзыв послов — только первый шаг в сторону дальнейшего разлада между Китаем и Литвой.

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Теги: Китай, Литва, Тайвань



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