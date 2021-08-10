10 Августа 2021
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Александр Моор, прямой эфир (2021) | Фото: pressmia.ru

Моор выходит в эфир: губернатор ответит на вопросы жителей региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы жителей региона. Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Беседа Моора с жителями области в прямом эфире состоится через неделю - 17 августа 2021 года в 12.00.

"Принять участие в прямой линии может любой желающий. Задавайте вопросы в комментариях и по электронной почте info@sovetnik72.com. В ходе разговора отвечу на максимальное количество вопросов. На те, что мы не успеем обсудить — дам поручение заместителям ответить в ближайшее время. До встречи в прямом эфире!" - обратился губернатор к пользователям соцсетей.

Задать свой вопрос люди могут в социальных сетях на личных страничках Моора под постами о "Прямой линии" - в "Инстаграм", "Одноклассниках", "ВКонтакте".

Эфир пройдет в социальных сетях, прямая трансляция будет идти в эфире телеканала "Тюменское время" и на официальном портале "Органов государственной власти Тюменской области".

В комментариях под постом губернатора Александра Моора в соцсетях уже появились первые вопросы. Жители Тюмени и области спрашивают губернатора о проблемах с качеством питьевой воды, о том, будет ли произведен перерасчет за неприятный запах, исходящий от воды. Есть вопросы о строительстве новых школ, о медицине и вакцинации.

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Теги: Александр Моор, прямая линия, прямой эфир, трансляция, вопросы



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