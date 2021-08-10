ФНС пытается взыскать с ЗиДа 563,8 миллионов рублей

Налоговая служба обратилась с иском в Арбитражный суд Прикамья, чтобы взыскать с "Машиностроительного завода имени Дзержинского" (ЗиД) 563,8 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована на сайте краевого арбитража. Заявление поступило в суд 4 августа. Заседание по делу назначено на 13 сентября. Получить комментарий на предприятии не удалось, однако "Ъ" сообщает, что требования завод признает. Это техническая задолженность по налогам, которая сложилась за несколько лет.

Напомним, завод им. Дзержинского находится в состоянии банкротства с 2006 года. Предприятие накопило почти 34 млн руб. долга перед компаниями "Новогор-Прикамье" и "Пермводоканал" - которые и стали инициаторами банкротства. Конкурсное производство было введено в 2009 г. По состоянию на август прошлого года общая сумма задолженности ЗиДа составляет 785 млн руб. Задолженность перед кредиторами, которые включены в реестр, на 29 августа прошлого года составляет более 392,1 млн руб. Основной из них — федеральная налоговая служба, которая контролирует более 88% голосов. В марте 2021 года губернатор Дмитрий Махонин поставил перед муниципалитетами задачу формировать земельные участки для жилищного строительства, в число "перспективных локаций" вошла и площадка Завода им. Дзержинского.