Попытку майнинга криптовалюты пресекли в правительстве Камчатки

Пресечена попытка установки программного обеспечения для майнинга криптовалют на компьютерах госслужащих в правительстве Камчатского края.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, установить программы для добычи криптовалют пытались под учетными записями сразу нескольких госслужащих.

Отмечается, что обнаруженное программное обеспечение могло создать опасность заражения компьютеров и серверного оборудования компьютерным вирусом криптоджекингом.

В феврале в Челябинске на начальника дирекции связи РЖД завели уголовное дело за майнинг криптовалюты на рабочем месте. Он разместил в служебном помещении компьютерное оборудование с целью производства криптовалюты и последующей ее реализации на электронных биржах.