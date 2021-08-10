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Спорт Свердловская область Уральский ФО
Болельщики &quot;Урала&quot; на матче со &quot;Спартаком&quot; 07.11.20. (2020) | Фото: ФК Урал

ФК "Урал" провел третий матч без побед и оказался в зоне вылета

ФК "Урал" не может победить в новом розыгрыше уже три матча подряд. В ходе нового тура Премьер-лиги оранжево-черные потерпели поражение от "Сочи". Как передает Накануне.RU, игра прошла на юге России и завершилась со счетом 0:2.

Счет в матче был открыт уже на 8-й минуте футбольного поединка. За "барсов" отличился экс-игрок московского "Спартака" Ивелин Попов. Футболист сборной Болгарии пробил низом в дальний угол. Голкипер уральцев Ярослав Годзюр в эпизоде не выручил. Интересно, что хавбек сочинцев находился в окружении сразу четырех футболистов "Урала".

В начале второго тайма за "шмелей" мог отличиться Эрик Бикфалви, но мяч угодил в перекладину.

А на 68-й минуте уральцы, не сумев сравнять счет, проигрывают уже со счетом 0:2. Мяч попал в руку защитнику Алексею Герасимову в штрафной площадке. Кристиан Нобоа при ударе с пенальти попал в перекладину, но мяч тем не менее скакнул в ворота вратаря екатеринбуржцев.

Отметим, что с начала розыгрыша Чемпионата России ФК "Урал" не смог победить ни разу. Ранее команда проиграла на "Екатеринбург-Арене" "Краснодару" с разгромным счетом 0:3 и не смогла переиграть дома дебютанта Премьер-лиги - ФК "Нижний Новгород", встреча завершилась со счетом 1:1.

Наш корреспондент разбирал причины провального старта.

Результаты трех игр уронили "Урал" в зону вылета. Команда расположилась на 15 месте в турнирной таблице.

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Теги: ФК Урал, Премьер-лига, ФК Сочи



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