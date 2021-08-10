Владислав Ховалыг ответит на вопросы жителей Тувы

10 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Республика Тыва
ховалыг, прямой разговор (2021) | Фото: rtyva.ru

Владислав Ховалыг ответит на вопросы жителей Тувы

Жители Тувы активно присылают обращения к главе республики. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы республики Тыва, по данным Центра управления регионом на «Прямой разговор» с Владиславом Ховалыгом уже поступило 436 обращений граждан.

Большая часть вопросов касается строительства и жилья – 70, ЖКХ и энергетики – 56, социальной защиты – 52, земельных и имущественных отношений – 52, образования – 35, закона и порядка – 23, дорог и мостов – 22, общественного транспорта – 21, благоустройства – 20 и здравоохранения – 11.

Пока больше всего обращений поступило от жителей столицы региона - города Кызыл. Зарегистрировано 280 обращения, на втором месте – Кызылский район (39 обращений) и на третьем Пий-Хемский район (21 обращений).

Причем, у тувинцев есть еще время, чтобы обратиться к главе региона, до окончания регистрации вопросов осталось 6 дней.

Задать вопрос можно через общедоступные мессенджеры и социальные сети, а также по по бесплатному номеру 8-(800)-200-85-04.

Написать обращение можно также через мессенджер Viber в группе «Онлайн-приемная Врио Главы Республики Тыва» или через группы «Онлайн-приёмная Врио Главы Республики Тыва» в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.

Ответы на вопросы прозвучат в эфире телеканалов «Россия-24» и ОТР 15 августа в 17часов местного времени.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: владислав ховалыг, прямой разговор, обращения жителей тувы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети