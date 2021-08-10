Владислав Ховалыг ответит на вопросы жителей Тувы

Жители Тувы активно присылают обращения к главе республики. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы республики Тыва, по данным Центра управления регионом на «Прямой разговор» с Владиславом Ховалыгом уже поступило 436 обращений граждан.

Большая часть вопросов касается строительства и жилья – 70, ЖКХ и энергетики – 56, социальной защиты – 52, земельных и имущественных отношений – 52, образования – 35, закона и порядка – 23, дорог и мостов – 22, общественного транспорта – 21, благоустройства – 20 и здравоохранения – 11.

Пока больше всего обращений поступило от жителей столицы региона - города Кызыл. Зарегистрировано 280 обращения, на втором месте – Кызылский район (39 обращений) и на третьем Пий-Хемский район (21 обращений).

Причем, у тувинцев есть еще время, чтобы обратиться к главе региона, до окончания регистрации вопросов осталось 6 дней.

Задать вопрос можно через общедоступные мессенджеры и социальные сети, а также по по бесплатному номеру 8-(800)-200-85-04.

Написать обращение можно также через мессенджер Viber в группе «Онлайн-приемная Врио Главы Республики Тыва» или через группы «Онлайн-приёмная Врио Главы Республики Тыва» в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.

Ответы на вопросы прозвучат в эфире телеканалов «Россия-24» и ОТР 15 августа в 17часов местного времени.