10 Августа 2021
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Политика В России За рубежом
военный, солдат, чвк (2021) | Фото: pixabay.com

Военный эксперт: вброс об ударе БПЛА по Триполи говорит о намерении Турции продолжать операции в Ливии

Об этом говорит распространенный турецкими СМИ ролик с ударами «Байрактаров» по якобы «российским силам» недалеко от Триполи.

Видео появилось в социальных сетях, а затем его опубликовали турецкие СМИ в понедельник, 9 августа. Журналисты утверждают, что беспилотники наносят удар по позициям «ЧВК Вагнера» во время наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) на Триполи в 2020 году. Однако никаких доказательств, подтверждающих слова журналистов, представлено не было. Низкое качество опубликованного ролика не позволяет даже точно определить геолокацию событий.

Фейки о «российском присутствии» в Ливии регулярно появляются в медиапространстве, однако ни СМИ, ни эксперты ООН еще ни разу не представили доказательств, которые бы указывали на участие россиян в ливийских событиях.

По словам военного историка Виктора Огнева, за этим вбросом может стоять попытка турецкого правительства подготовить народ к продолжительной военной операции в Ливии.

«Очевидно, что Эрдоган пытается подготовить свою аудиторию к чему-то, к какому-то новому витку действий Турции в Ливии. А как это выгоднее сделать? Показать видео «ударов по врагу», при этом за них можно выдать какой угодно ролик сомнительного качества, что мы и видим здесь», - заявил эксперт в беседе с изданием «Новый день».

Во время активных боевых действий в Ливии турецкое правительство отправляло в Триполи тысячи наемников и сирийских боевиков, пытаясь объяснить это «российским присутствием», которому необходимо противостоять.

Огнев утверждает, что Эрдогану не нужно ничего доказывать. Он может лишь сделать заявление о «вагнеровцах» в Ливии, чтобы отправить туда свой террористический сброд.

«Ну, стоит понимать, что «ЧВК Вагнера» – уже устоявшийся бренд, который довольно просто использовать в своих целях. Об их эффективности ходят легенды по всему миру, их все боятся. Поэтому сейчас кто угодно может отправить свои войска или прокси куда угодно, заявив, что там есть вездесущая «ЧВК Вагнера», - пояснил Огнев.

Историк заметил, что этим пользуется не только Турция, но и США с Францией. Из-за их постоянных спекуляций уже невозможно понять, где вымысел, а где реальность, заключил военный историк.

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Теги: триполи, бпла, ливия, турция, чвк вагнера, эрдоган, вагнеровцы



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