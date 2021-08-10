Экс-председателя правительства Северной Осетии задержали по подозрению в крупной растрате бюджета

Несколько бывших высокопоставленных чиновников Северной Осетии задержаны по подозрению в растрате денег из бюджета республики. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст.160 УК РФ (растрата бюджетных средств в особо крупном размере).

Дело расследует главное следственное управление СКР, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По подозрению в совершении этого преступления задержаны бывшие председатель правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО "ОЗАТЭ" (Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования) Аида Габараева", - говорится в сообщении СКР.

Дома у подозреваемых сейчас проходят обыски.