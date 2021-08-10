На Среднем Урале 16-летний подросток спас семерых детей на пожаре

На Среднем Урале подросток спас детей из горящего дома.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось в начале августа в селе Чатлык Красноуфимского округа. Пожар возник в веранде частного дома и быстро распространился на крышу. В это время мимо проходил 16-летний Сергей Т., который первым делом сообщил отцу о ЧП и попросил позвонить в пожарную часть.

Затем Сергей прибежал к горящему дому и проник внутрь через окно. Там он увидел трех спящих детей, которых разбудил и по одному эвакуировал через окно на улицу. Парень отвел их на безопасное расстояние и заметил, что огонь распространяется в сторону соседнего дома. Сергей бросился туда.

Поскольку дверь была заперта и на стуки никто не отзывался, он, просунув руку, открыл засов и зашел внутрь. Осмотрев помещения, подросток обнаружил, что в комнате спят четверо детей. Он разбудил ребят и вывел на улицу, где собрал всех детей из двух домов и успокаивал до прибытия пожарных подразделений.

Огнеборцам потребовалось менее 10 минут для ликвидации открытого горения. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, а его причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Сергей, спасший семерых детей от гибели, учится в Красноуфимском профессиональном училище №115. Сейчас решается вопрос о представлении юного героя к награде МЧС России.