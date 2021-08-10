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Происшествия Южный ФО В России
(2006) | Фото: www.rzd.ru

Директора вагона-ресторана задержали по делу об отравлении детей на Кубани

Директор, а также повар и официант вагона-ресторана пассажирского поезда "Мурманск — Адлер" задержаны после массового отравления детей, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, а также нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности отравление людей.

По данным следствия, повар и официант, зная о том, что у них норовирусная инфекция, не сообщили об этом работодателю. Директор вагона-ресторана не организовала медицинского обследования персонала.

Ранее компания "РЖД" организовала собственное расследование причин отравления кишечной инфекцией детей, которые следовали поездом № 225/226 сообщением Мурманск – Адлер.

Всего отравился 91 ребенок. 7 августа детей сняли с поезда и отвезли в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края. Первые жалобы на состояние здоровья появились около полуночи, дети начали страдать от рвоты и диареи.

Роспотребнадзор отстранил сотрудников кухни вагона-ресторана от работы. Специалисты РПН взяли анализы у трех из четырех поваров, поскольку один сотрудник отказался их сдавать. Также взяты пробы пищи, воды, дезинфицирующих средств.

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Теги: кубань, поезд, дети, отравление



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