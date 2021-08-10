10 Августа 2021
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прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

В Волгоградской области умерла от ковида привитая завотделением ЦРБ

В Михайловке Волгоградской области умерла от ковида заведующая отделением функциональной диагностики Михайловской ЦРБ Наталия, которая три месяца назад сделала прививку от ковида вакциной "ЭпиВакКорона", сообщают СМИ.
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Она была госпитализирована в тяжелом состоянии в Михайловскую ЦРБ, заболевание развивалось стремительно. Ее хотели перевезти в Волгоград, но она находилась на кислороде. Ранее в больнице соблюдались все меры предосторожности.

За последние несколько месяцев по различным причинам умерли уже четверо работников Михайловской ЦРБ, в том числе трое врачей.

Отметим, что в России не разглашают статистику заболеваний, госпитализаций и смертей среди вакцинированных. Накануне.RU делало запрос в Минздрав РФ еще в июле, однако ответ так и не поступил.

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Теги: вакцинация, прививка, смерть



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