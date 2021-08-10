На Камчатке депутат-миллиардер признался в непреднамеренном убийстве

На Камчатке депутат местного заксобрания, миллиардер из списка Forbes Игорь Редькин признался в причастности к убийству мужчины на свалке в поселке Озерновский.

Пресс-служба Редькина распространила его заявление, в котором он сообщает о возможном убийстве по неосторожности и излагает свою версию случившегося.

"Вечером (2 августа – прим. ред.) в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице", - сообщает депутат.

По его словам, он "готов понести наказание, которое определит суд" и хочет "приостановить свое членство в партии "Единая Россия", снять свою кандидатуру с выборов", чтобы избежать кривотолков.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после обнаружения тела 30-летнего жителя Озерновского. По версии следствия, 2 августа 2021 года в вечернее время на местной свалке он получил огнестрельное ранение и скончался в больнице, передает "Интерфакс".