В Первоуральске сильно пьяная мать с 4-месячным ребенком в салоне авто переехала человека

Жительница Первоуральска, будучи в сильном алкогольном опьянении, взяла 4-месячного ребенка с собой в машину и отправилась в магазин за молоком. При этом, не сумев справиться с автомобилем, врезалась в металлический забор и переехала пешехода, который шел по тротуару.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, инцидент произошел 9 августа около 10.00 на ул. 50 лет СССР. В результате 32-летний пострадавший был госпитализирован с переломом ноги. Как оказалось, 35-летняя гражданка выпивала пиво и сразу после того, как поругалась с сожителем, взяла чужой автомобиль "Хенде", во время управления которым перепутала педали. При этом сама женщина водительского удостоверения никогда не получала, а автомобиль принадлежит матери сожителя.

"Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место ДТП, выявили у женщины-водителя признаки опьянения, что стало основанием для проведения освидетельствования, результат 1,130 мг/л выдыхаемого воздуха, что соответствует сильнейшему опьянению. Вместе с женщиной в автомобиле находился ее 4-месячный ребенок. Можно предположить, что его женщина разместила на заднем пассажирском сидении в детской автолюльке, и ребенок был пристегнут ремнями безопасности. Когда сотрудники полиции прибыли на место ДТП, женщина держала ребенка на руках. Он в результате этого инцидента травм не получил", - рассказали в УГИБДД.

В отношении пьяного водителя вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без прав, за что ей грозит штраф в размере 5-15 тыс. руб. Помимо этого, составлен материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без прав, что влечет за собой административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тыс. руб.

Также составлен материал для привлечения гражданки к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Протокол будет направлен на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, где будет принято решение о мере ответственности для матери 4-месячного малыша.

По факту ДТП проводится дознание, в рамках которого будут назначены различные экспертизы, в том числе и судебно-медицинская, которая определит характер травм, полученных в этом ДТП пешеходом. По результатам дознания будет принято процессуальное решение.