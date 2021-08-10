В Первоуральске сильно пьяная мать с 4-месячным ребенком в салоне авто переехала человека

10 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
ДТП в Первоуральске на улице 50 лет СССР (2021) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Первоуральске сильно пьяная мать с 4-месячным ребенком в салоне авто переехала человека

Жительница Первоуральска, будучи в сильном алкогольном опьянении, взяла 4-месячного ребенка с собой в машину и отправилась в магазин за молоком. При этом, не сумев справиться с автомобилем, врезалась в металлический забор и переехала пешехода, который шел по тротуару.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, инцидент произошел 9 августа около 10.00 на ул. 50 лет СССР. В результате 32-летний пострадавший был госпитализирован с переломом ноги. Как оказалось, 35-летняя гражданка выпивала пиво и сразу после того, как поругалась с сожителем, взяла чужой автомобиль "Хенде", во время управления которым перепутала педали. При этом сама женщина водительского удостоверения никогда не получала, а автомобиль принадлежит матери сожителя.

"Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место ДТП, выявили у женщины-водителя признаки опьянения, что стало основанием для проведения освидетельствования, результат 1,130 мг/л выдыхаемого воздуха, что соответствует сильнейшему опьянению. Вместе с женщиной в автомобиле находился ее 4-месячный ребенок. Можно предположить, что его женщина разместила на заднем пассажирском сидении в детской автолюльке, и ребенок был пристегнут ремнями безопасности. Когда сотрудники полиции прибыли на место ДТП, женщина держала ребенка на руках. Он в результате этого инцидента травм не получил", - рассказали в УГИБДД.

ДТП в Первоуральске на улице 50 лет СССР(2021)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В отношении пьяного водителя вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без прав, за что ей грозит штраф в размере 5-15 тыс. руб. Помимо этого, составлен материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без прав, что влечет за собой административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тыс. руб.

Также составлен материал для привлечения гражданки к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Протокол будет направлен на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, где будет принято решение о мере ответственности для матери 4-месячного малыша.

По факту ДТП проводится дознание, в рамках которого будут назначены различные экспертизы, в том числе и судебно-медицинская, которая определит характер травм, полученных в этом ДТП пешеходом. По результатам дознания будет принято процессуальное решение.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Первоуральск, ДТП, авария, ребенок, мать, опьянение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети