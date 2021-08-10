10 Августа 2021
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Общество Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье мэрию обязали "забрать" две бесхозные трассы

Администрация Березников обязана "забрать" две бесхозные трассы, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

Прокуратура города получила обращения жителей ТСЖ "Стрижи" города Усолье. Надзорное ведомство проверило соблюдение мэрией Березников "земельных" и "автодорожных" законов. Как оказалось, автомобильные дороги улиц Леонова и Беляева Усолья не имеют собственников. Государственная собственность на земельные участки, на которых они располагаются, не разграничена, работы по содержанию дорог осуществляются собственными силами жителей многоквартирных домов. Несмотря на поступающие в мэрию обращения, мер её сотрудники не приняли.

Глава Березников получил прокурорское представление, которое осталось без удовлетворения. Прокурор города обратился в городской суд с требованием возложить на администрацию города обязанность признать автомобильные дороги бесхозяйными объектами, поставить их на учёт. Иск удовлетворён.

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Теги: Березники, Усолье, трасса



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