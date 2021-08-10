10 Августа 2021
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детское творчество, сцена (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Алексей Вихарев оплатил дорогу в детский центр "Орлёнок" для сироты

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев оплатил дорогу в детский центр "Орлёнок" для Семёна Ершова, солиста Заслуженного коллектива РФ, Ансамбля танца детской школы искусств №5 Екатеринбурга.

"Парень – сирота, поэтому не мог его не поддержать. Семён яркий, талантливый ребёнок, является стипендиатом главы города за успешную учёбу и творческие достижения. В составе коллектива многократно становился обладателем гран-при самых престижных конкурсов хореографического искусства", – прокомментировал Алексей Вихарев.

В "Орлёнок" Семён Ершов ездил вместе с ансамблем танца, где они стали участниками проектов, подготовленных совместно с режиссёрами, профессиональными артистами театра и кино, популярными певцами и композиторами нашей эстрады. Также юные танцоры познакомились со своими сверстниками из разных уголков страны и привезли с собой массу впечатлений.

(2021)|Фото: Алексей Вихарев

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Теги: Алексей Вихарев, Семен Ершов



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