Производитель объяснил резкий скачок спроса на водку во время пандемии

Производитель водки объяснил резкий скачок спроса на эту продукцию в период пандемии. По словам гендиректора "Татспиртпрома" Руслана Максудова, он был вызван не только желанием граждан скрасить время на самоизоляции, но и потребностью в средствах дезинфекции.

Максудов говорит, что в 2020-м вырос спрос на недорогую водку: "Сейчас мы видим санитайзеры в каждом магазине и аптеке, а тогда любой алкогольный напиток люди воспринимали как дезинфектор. Я сам интересовался в магазинах, почему потребители берут две-три бутылки водки, и там мне поясняли — это не для употребления внутрь".

В итоге скачок спроса был не таким уж и продолжительным, да и продажи водки выросли всего на 1% по итогам года, тогда как виски вырос на 17%, шампанское – на 31%, джин – на 33%.

В интервью РБК Максудов говорит, что россияне запасались алкоголем впрок, предвидя ограничения на посещения баров и ресторанов: "Люди устали сидеть дома [...] Поэтому потребители устраивали для себя небольшие праздники, дома создавали мини-Турцию. Мы видим, что история домашнего приготовления коктейлей растет, мы в нее верим".