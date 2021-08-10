10 Августа 2021
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Армия и ВПК За рубежом
(2005) | Фото: mignews.com.ua

В США всех военных заставят вакцинироваться

В США всех военнослужащих обяжут пройти вакцинацию от ковида. Об этом говорится в плане, объявленном Пентагоном и одобренном президентом Джо Байденом, сообщает Associated Press.
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Министр обороны Ллойд Остин заявил, что будет добиваться сделать это не позднее середины сентября или сразу после получения лицензии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое может произойти еще раньше. Но если заболеваемость продолжит расти, то придется принять это решение и без одобрения FDA. В этом случае потребуется разрешение Байдена, который заявлял, что готов на это, так как США фактически находятся в состоянии войны.

В служебной записке Остина также говорится, что Пентагон будет вводить дискриминацию невакцинированных. Всего в американской армии вакцинировано порядка половины военнослужащих.

Показательно, что в стране, где вакцинировано 70% населения, за последний месяц резко выросла заболеваемость ковидом - с 13-14 тыс. до 100 тыс. новых случаев в сутки. Также уже в два раза выросла смертность от ковида, которая будет расти дальше, так как привычно отстает от роста заболеваемости. Из-за ковид-вакцинации (COVID Vaccine Related Deaths) умерли уже более 12 тыс. человек, большинство - в первые три дня после укола.

В связи с этим американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) считает, что необходимо срочно пересмотреть информационную политику о вакцинации и перестать выдавать ее как лучшую защиту от коронавируса. И снова переходить к всеобщему масочному режиму, дистанцированию людей друг от друга и другим ограничительным и запретительным мерам.

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Теги: США, коронавирус, вакцинация, пентагон



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