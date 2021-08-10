В США всех военных заставят вакцинироваться

В США всех военнослужащих обяжут пройти вакцинацию от ковида. Об этом говорится в плане, объявленном Пентагоном и одобренном президентом Джо Байденом, сообщает Associated Press.

Министр обороны Ллойд Остин заявил, что будет добиваться сделать это не позднее середины сентября или сразу после получения лицензии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое может произойти еще раньше. Но если заболеваемость продолжит расти, то придется принять это решение и без одобрения FDA. В этом случае потребуется разрешение Байдена, который заявлял, что готов на это, так как США фактически находятся в состоянии войны.

В служебной записке Остина также говорится, что Пентагон будет вводить дискриминацию невакцинированных. Всего в американской армии вакцинировано порядка половины военнослужащих.

Показательно, что в стране, где вакцинировано 70% населения, за последний месяц резко выросла заболеваемость ковидом - с 13-14 тыс. до 100 тыс. новых случаев в сутки. Также уже в два раза выросла смертность от ковида, которая будет расти дальше, так как привычно отстает от роста заболеваемости. Из-за ковид-вакцинации (COVID Vaccine Related Deaths) умерли уже более 12 тыс. человек, большинство - в первые три дня после укола.

В связи с этим американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) считает, что необходимо срочно пересмотреть информационную политику о вакцинации и перестать выдавать ее как лучшую защиту от коронавируса. И снова переходить к всеобщему масочному режиму, дистанцированию людей друг от друга и другим ограничительным и запретительным мерам.