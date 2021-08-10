10 Августа 2021
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Экономика Свердловская область
Коллаж, бабушка, деньги (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловчане хранят в банках 783 миллиарда рублей

По данным на 1 июля 2021 года общий объем банковских вкладов жителей Свердловской области составил 783 млрд рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении Банка России, за год эта сумма увеличилась на 1,2 млрд рублей. В среднем на одного жителя региона приходится 182 тысячи рублей банковских накоплений.

Большую часть депозитов свердловчане, как и ранее, хранят в рублях: в общем объеме доля рублевых вкладов составила 89%. Как отмечают в управлении, за год этот показатель практически не изменился.

"Доходность по вкладам увеличилась вслед за ростом ключевой ставки Банка России. Средняя максимальная ставка по вкладам 10 банков, привлекающих в стране наибольший объем депозитов населения, в первой декаде июля составила 5,3%, а год назад она была 4,63%. По опросу Уральского ГУ Банка России, большинство банков на территории Свердловской области либо уже изменили ставки по вкладам в сторону увеличения, либо планируют сделать это в ближайшее время", - добавили в управлении.

Напомним, ранее в Уральском Банке России рассказали, можно ли украсть деньги со счета с помощью записи голоса.

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Теги: банки, вклады, Свердловская область



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