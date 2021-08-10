Тюменцы принесли ванну с водой к зданию облдумы: "Хотим привлечь внимание к проблеме нашей воды"

Тюменцы привезли ванну с вонючей водой к зданию Областной думы. Видеоролик опубликован в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.



"Тюменская областная дума, услышьте пожалуйста голос простого народа. Примите пожалуйста какие нибудь меры по поводу воды в нашем городе! Сегодня мы привезли ванну, наполненную той самой грязной и с запахом водой к зданию Тюменской областной думы, для того, чтобы привлечь внимание к проблеме нашей воды!" - написал автор ролика.

Напомним, жители Тюмени в соцсетях неоднократно жаловались на неприятный запах воды - люди сетуют на то, что невозможно ни приготовить еду, ни постирать. Ранее проверку качества воды начало региональное управление Роспотребнадзора.

28 июля мэр Тюмени Руслан Кухарук провел совещание о причинах неприятного запаха питьевой воды, которая течет из кранов горожан. Было сказано, что обильные осадки в июле привели к повышению уровня воды в Туре почти на два метра. Резко прибывающий поток воды поднял со дна реки иловые болотистые отложения, которые и стали причиной неприятного запаха питьевой воды.

В водоканале проанализировали все обращения жителей и, наложив их на карту сетей, определили участки для промывки. К этой работе подключили и управляющие компании.

Сейчас водоканал завершает очередной этап работ по оснащению очистных сооружений системой, не допускающей распространение неприятных запахов. Основной источник запаха - сооружения механической очистки стоков. Герметичные перекрытия смонтированы над двумя из четырех первичных отстойников. Устройствами, препятствующими распространению неприятных запахов, оснащены приемная камера, решетки и песколовки. После того, как первичные отстойники будут полностью закрыты - неприятный запах уйдет. Завершить эти работы планируется в сентябре.