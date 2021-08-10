В больницу во Владикавказе, где умерли девять человек, привезли три тонны кислорода

10 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
Больница, Владикавказ, место порыва (2021) | Фото: alania.gov.ru

В больницу во Владикавказе, где умерли девять человек, привезли три тонны кислорода

Три тонны кислорода привезли из Кабардино-Балкарии в больницу скорой помощи во Владикавказе, где из-за аварии на кислородной станции скончались девять человек.

Как сообщает пресс-служба Северной Осетии, также ожидаются поставки из Ставропольского края и Краснодара.

Подача кислорода в больнице должна быть восстановлена 10 или 11 августа, передает ТАСС.

Напомним, в больнице "скорой помощи" во Владикавказе из-за порыва трубы кислородной системы погибли девять пациентов. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Власти Северной Осетии инициировали проверку кислородных систем все больниц региона. И.о. главы республики Сергей Меняйло поручил разобраться с причинами произошедшего.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: больница, кислород, владикавказ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.08.2021 21:44 Мск В Северной Осетии после гибели девяти пациентов проверят все кислородные системы больниц
Ранее 09.08.2021 21:20 Мск К выяснению причин смерти девяти пациентов в больнице Владикавказа подключились следователи
Ранее 09.08.2021 20:00 Мск В больнице "скорой помощи" Владикавказа сломалась кислородная система, погибли девять пациентов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети