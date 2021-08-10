В больницу во Владикавказе, где умерли девять человек, привезли три тонны кислорода

Три тонны кислорода привезли из Кабардино-Балкарии в больницу скорой помощи во Владикавказе, где из-за аварии на кислородной станции скончались девять человек.

Как сообщает пресс-служба Северной Осетии, также ожидаются поставки из Ставропольского края и Краснодара.

Подача кислорода в больнице должна быть восстановлена 10 или 11 августа, передает ТАСС.

Напомним, в больнице "скорой помощи" во Владикавказе из-за порыва трубы кислородной системы погибли девять пациентов. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Власти Северной Осетии инициировали проверку кислородных систем все больниц региона. И.о. главы республики Сергей Меняйло поручил разобраться с причинами произошедшего.