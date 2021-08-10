Следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого избиения пенсионерки сиделкой из Екатеринбурга

По факту жестокого избиения 95-летней пенсионерки и ветерана труда сиделкой, следователями Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Напомним, что по версии следствия, в начале августа этого года одна из сиделок нанесла телесные повреждения пожилой женщине – ветерану труда. У пенсионерки были зафиксированы многочисленные ушибы и гематомы.

По уголовному делу выполняется комплекс необходимых мероприятий. Допрашиваются свидетели, анализируется интересующая следствие документация о работе указанной частной организации, выполняются иные следственные действия, по результатам которых инциденту будет дана надлежащая правовая оценка.