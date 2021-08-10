В Челябинске три человека пострадали в лобовом ДТП

В Челябинске три человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей.

Как рассказали Накануне.RU в ГИБДД города, авария произошла днем 9 августа на улице Кольцевая. Водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ниссан Кашкай.

В результате ДТП водители и женщина, которая находилась в иномарке, получили травмы. Им рекомендовано амбулаторное лечение.

По факту аварии проводится административное расследование.