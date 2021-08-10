Глава "Вектора" выступил против массовой вакцинации детей и подростков

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов высказался против массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-1".

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"Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований. Дети в целом болеют все равно принципиально легче", - подчеркнул он.

Ранее заявлялось, что детей начнут вакцинировать после 20 сентября. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что обсуждение вакцинации подростков является преждевременным в условиях отсутствия полных клинических исследований. При этом аргумент Кузнецовой применим ко всем, а не только к детям, поскольку заявленный срок окончания испытаний вакцин - 31 декабря 2022 года, то есть они еще долго будут экспериментальными.

Отметим, что в прошлом году не было никакого роста смертности во всех возрастах до 25-30 лет. Не сообщалось об этом и в текущем году. Однако сторонники тотальной вакцинации обосновывают необходимость прививок новыми штаммами вируса.