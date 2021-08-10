10 Августа 2021
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Игорь Алтушкин (2020) | Фото: РМК

Главу РМК избрали почетным гражданином Екатеринбурга

Бизнесмен и известный меценат Игорь Алтушкин стал почетным гражданином Екатеринбурга. Как передает корреспондент Накануне.RU, за присвоение доблестного звания главе Русской медной компании проголосовали депутаты гордумы.

Выбор нового почетного гражданина Екатеринбурга является традиционной церемонией ко Дню города, который празднуется в уральской столице во второй половине августа.

Также на присвоение звания претендовали автор мемориала "Черный тюльпан" и памятника маршалу Георгию Жукову, скульптор Константин Грюнберг и гендиректор Машиностроительного завода имени Калинина Николай Клейн.

Отметим, что Игорь Алтушкин известен своей благотворительностью. Как учредитель Фонда святой Екатерины он много помогает медучреждениям Урала в приобретении оборудования. Не остается в стороне и от резонансных трагедий. Так, бизнесмен взял на себя восстановление подъезда дома на улице Рассветной, где в январе 2021 года в огне погибли восемь человек. Предприниматель также выплатил долги 27-летней Ксении Каторгиной, зверски убитой во время попытки продажи своего автомобиля.

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Теги: РМК, Игорь Алтушкин, почетный гражданин, ЕГД



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