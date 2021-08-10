10 Августа 2021
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транспорт, общественный транспорт, транспортная реформа, Екатеринбург, троллейбус (2017) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбург планирует закупить новые троллейбусы в рамках федеральной программы

Администрация Екатеринбурга планирует обновить троллейбусный автопарк города в рамках федеральной программы "Безопасные качественные дороги". Соответствующая заявка будет подана уже в сентябре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

При этом, будет ли одобрена заявка, а также другие детали, как стоимость и количество транспорта, в администрации города прогнозировать не решились.

Напомним, что в Екатеринбург может войти транспорт ПК "Транспортные системы". О проявленном интересе города к питерской продукции еще на "Иннопроме" сообщил коммерческий директор Андрей Юхненко. По его словам, переговоры уже ведутся, однако конкретика будет известна, когда будут объявлены закупочные или конкурсные процедуры.

"Екатеринбург именно по городскому электрическому транспорту проявлял интерес. Даже приезжали к нам в Санкт-Петербург на завод и сейчас рассматривают такую же двухсекционную версию вагона, но только на базовую колею. Мы готовы удовлетворить любой спрос", - заявлял ранее представитель ПКТС.

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Теги: Екатеринбург, мэрия, администрация, троллейбусы, закупка, федеральная программа, заявка



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