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Общество Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

77 переводов в день: в Екатеринбурге пенсионер почти месяц отправлял миллионы мошенникам

В Екатеринбурге пенсионер перевел телефонным мошенникам крупную сумму денег. Сумма ущерба составила 6,8 млн рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 9 августа в отдел полиции №5 обратился 71-летний мужчина. По словам потерпевшего, с 13 июля по 2 августа ему под видом сотрудников банков звонили неизвестные и заявляли о необходимости перевести сбережения на "безопасные" счета. Следуя указаниям звонивших, пенсионер снял со своих счетов все накопления и через банкомат перевел на указанные злоумышленниками якобы защищенные ячейки. При этом в один из дней он совершил сразу 77 переводов по 15 тысяч рублей.

Затем мошенники убедили пожилого мужчину оформить кредит на 1 миллион рублей, что он и сделал. Заемные средства уралец также перевел на счета аферистов, а когда понял, что его обманули, пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Сейчас сыщики устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению.

Напомним, что на Среднем Урале работают мошенники, звонящие с реального номера областного полицейского Главка. Они выдают себя за представителей различных силовых ведомств, при этом злоумышленники используют технологию подмены номера.

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Теги: мошенники, пенсионер, переводы, Екатеринбург



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