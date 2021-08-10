77 переводов в день: в Екатеринбурге пенсионер почти месяц отправлял миллионы мошенникам

В Екатеринбурге пенсионер перевел телефонным мошенникам крупную сумму денег. Сумма ущерба составила 6,8 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 9 августа в отдел полиции №5 обратился 71-летний мужчина. По словам потерпевшего, с 13 июля по 2 августа ему под видом сотрудников банков звонили неизвестные и заявляли о необходимости перевести сбережения на "безопасные" счета. Следуя указаниям звонивших, пенсионер снял со своих счетов все накопления и через банкомат перевел на указанные злоумышленниками якобы защищенные ячейки. При этом в один из дней он совершил сразу 77 переводов по 15 тысяч рублей.

Затем мошенники убедили пожилого мужчину оформить кредит на 1 миллион рублей, что он и сделал. Заемные средства уралец также перевел на счета аферистов, а когда понял, что его обманули, пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Сейчас сыщики устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению.

Напомним, что на Среднем Урале работают мошенники, звонящие с реального номера областного полицейского Главка. Они выдают себя за представителей различных силовых ведомств, при этом злоумышленники используют технологию подмены номера.