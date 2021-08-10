10 Августа 2021
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УрГЭУ, вуз, студенты (2021) | Фото: Накануне.RU

Шмелева назвала "дискриминацией" перевод студентов без прививки на удалёнку

Принудительная вакцинация студентов недопустима, процедура должна быть эффективной и безопасной для всех, считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель "Сириуса" Елена Шмелева. Она анонсировала обсуждение перевода на удаленку невакцинированных студентов, которое состоится сегодня на площадке "Единой России". Среди участников – совет ректоров и Минобрнауки, которое и выпустило рекомендации по переводу на удаленную учебу невакцинированных студентов.

"Мы против такого подхода. Это дискриминация определенной категории студентов. Я уже видела приказ, что по справке о вакцинации только можно заехать в общежитие. Что тогда, ребенок на улице должен остаться? По вакцинации несовершеннолетних не вышли пока рекомендации и позиция не до конца определена. Таким образом мы исключаем часть студентов из образовательного процесса", - заявила Шмелева.

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Теги: елена шмелева, вакцинация, удаленка, студенты



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Ранее 10.08.2021 01:00 Мск В Минобрнауки выступили против принудительной вакцинации студентов
Ранее 09.08.2021 11:09 Мск Минобрнауки рекомендовало вузам перевести на удалёнку студентов без прививки


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