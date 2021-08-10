10 Августа 2021
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Политика За рубежом
санкции (2014) | Фото:

США ввели санкции против НОК Белоруссии и "Беларуськалия"

США ввели санкции против Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

Как сообщается на сайте Белого дома, НОК обвиняется в пособничестве отмыванию денег, уклонении от санкций, а также обходе визовых запретов.

США ввели самый масштабный на сегодняшний день пакет санкций против Белоруссии, целями которого, кроме НОК, стал также один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений — "Беларуськалий".

Всего новые санкции США против Белоруссии затронули 23 человек и 21 организацию, сообщает Regnum. Под них попадают военно-промышленный комплекс, энергетика, калийная промышленность, табачная промышленность, строительный сектор, транспортный сектор и НОК.

США также замораживают все активы госкомпаний Белоруссии, находящиеся в американской юрисдикции.

Среди физлиц, попавших под американские санкции,— крупные бизнесмены и представители белорусских госкомпаний Алексей Олексин, Андрей Бунаков, Леонид Чуро и другие.

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Теги: сша, санкции, белоруссия



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