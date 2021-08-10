Ле Пен заявила о крахе французского государства после убийства католического священника мигрантом

В западном департаменте Франции Вандее мигрант из Африки, которого подозревали в поджоге собора в Нанте в прошлом году, убил католического священника. Он сам обратился в полицию и сознался в убийстве.

После этого лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила о крахе государства.

"То, что происходит в нашей стране, имеет небывалую серьезность: это полный крах государства", - написала она в "Твиттере".

Напомним, в прошлом году мигрант обезглавил французского преподавателя за антиисламские карикатуры.