Суд отменил приговор росгвардейцу, обвиненному в изнасиловании мальчика в Перми

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга отменил приговор бывшему офицеру Росгвардии, которого приговорили к 14 годам колонии и 20 тыс. руб. штрафа за сексуальное насилие над ребенком, покушение на насилие в отношении его матери и незаконном проникновении в жилище, передает корреспондент Накануне.RU.

"Отменен обвинительный приговор по делу по ст. 30 ч.3; ст. 132 ч.1; ст. 132 ч.4 п. б; ст. 139 ч.1] [ст. 132 ч.4 п. б] УК РФ", - говорится в картотеке суда.

Дело вернули на рассмотрение в Пермский военный гарнизонный суд.

Преступление было совершено в сентябре прошлого года в Перми. Росгвардеец зашел в частный дом, чтобы купить арбуз и попытался изнасиловать хозяйку дома. На крики женщины вышел 11-летний мальчик, который пообещал выполнить требования мужчины, если тот отпустит его мать. Он вывел мальчика из дома и совершил оральный половой акт, после чего скрылся. Сбежавшего росгвардейца на выезде из города задержали полицейские. Экспертиза признала его вменяемым, но во время судебного заседания обвиняемый завил, что помнит эпизод насилия отрывочно. Процесс шел в закрытом режиме.

Приговором суда ему дали 14 лет колонии строгого режима, а также обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. Защита и прокуратура пытались оспорить приговор, так как посчитали его слишком мягким, однако суд оставил его в силе.