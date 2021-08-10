"Наша сборная выступила достойно": свердловские олимпийцы встретились с уральцами

Свердловские олимпийцы, вернувшиеся из Токио, пообщались с жителями региона.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, с уральцами встретились пловчихи из Екатеринбурга – Анастасия Кирпичникова и Дарья Устинова, а также лучница Ксения Перова из Лесного. Кроме этого, они дали старт работе выставки, на которой размещены фотографии свердловчан, выступивших на Олимпиаде.

"Когда я узнала, что у нас не будет гимна и флага, сразу же подумала, что из нашего сердца ни за что не вырвать ни гимн, ни флаг. Они всегда с нами! Спасибо большое за поддержку. Наша страна огромная и здесь очень большое внимание уделяется спорту, спортсменам. Это очень приятно", - отметила Ксения Перова.

Напомним, лучница взяла "серебро" в командном турнире. Для девушки эта Олимпиада стала третьей в карьере.

Все олимпийцы отметили, что сложная эпидемиологическая ситуация всегда напоминала о себе. Несмотря на это, команда смогла показать хороший результат.

"Из-за пандемии мы не смогли посмотреть Токио, но у нас была другая задача. Я счастлива, что наша сборная, несмотря на тяжелые времена, смогла выступить достойно. В целом, в Токио была очень хорошая и дружественная атмосфера, спортсмены из всех стран хорошо общаются с нашей сборной", - добавила Перова.

Напомним, ранее из Токио в Екатеринбург вернулись Олимпийский чемпион, уральский гимнаст Давид Белявский и серебряный призер Олимпиады, баскетболист Илья Карпенков.