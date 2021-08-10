"Наша сборная выступила достойно": свердловские олимпийцы встретились с уральцами

10 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область Уральский ФО
Анастасия Кирпичникова, Дарья Устинова, Ксения Перова (2021) | Фото: ДИП Свердловской области

"Наша сборная выступила достойно": свердловские олимпийцы встретились с уральцами

Свердловские олимпийцы, вернувшиеся из Токио, пообщались с жителями региона.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, с уральцами встретились пловчихи из Екатеринбурга – Анастасия Кирпичникова и Дарья Устинова, а также лучница Ксения Перова из Лесного. Кроме этого, они дали старт работе выставки, на которой размещены фотографии свердловчан, выступивших на Олимпиаде.

"Когда я узнала, что у нас не будет гимна и флага, сразу же подумала, что из нашего сердца ни за что не вырвать ни гимн, ни флаг. Они всегда с нами! Спасибо большое за поддержку. Наша страна огромная и здесь очень большое внимание уделяется спорту, спортсменам. Это очень приятно", - отметила Ксения Перова.

Напомним, лучница взяла "серебро" в командном турнире. Для девушки эта Олимпиада стала третьей в карьере.

Анастасия Кирпичникова, Дарья Устинова, Ксения Перова(2021)|Фото: ДИП Свердловской области

Все олимпийцы отметили, что сложная эпидемиологическая ситуация всегда напоминала о себе. Несмотря на это, команда смогла показать хороший результат.

"Из-за пандемии мы не смогли посмотреть Токио, но у нас была другая задача. Я счастлива, что наша сборная, несмотря на тяжелые времена, смогла выступить достойно. В целом, в Токио была очень хорошая и дружественная атмосфера, спортсмены из всех стран хорошо общаются с нашей сборной", - добавила Перова.

Напомним, ранее из Токио в Екатеринбург вернулись Олимпийский чемпион, уральский гимнаст Давид Белявский и серебряный призер Олимпиады, баскетболист Илья Карпенков.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: олимпийцы, Токио, встреча, Перова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.07.2021 10:15 Мск Уральская лучница Ксения Перова завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети