Под Каменском-Уральским произошло смертельное ДТП, в котором пострадал 10-летний пассажир

Под Каменском-Уральским произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого один из водителей погиб, а двое других участников аварии сильно пострадали. Среди последних и 10-летний мальчик, который сидел впереди и не был пристегнут должным образом. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области причиной аварии стал выезд на встречную полосу. Инцидент произошел 9 августа около 19.00 на территории Каменского городского округа, на 91 километре старого направления автодороги "Екатеринбург – Шадринск – Курган". Столкновение произошло между "ВАЗ 21099", под управлением мужчины 1975 г.р., который двигался со стороны Каменска-Уральского в сторону с. Покровского и встречной автомашиной "Ауди Q5", которой управлял водитель 1984 г.р..

В результате ДТП водитель "ВАЗ 21099" скончался на месте. 10-летнего пассажира с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы Каменска-Уральского. В нарушение ПДД он был пристегнут только штатным ремнем безопасности. Травмы также получил и водитель "Ауди Q5".

"На месте происшествия сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа провели все необходимые процессуальные действия, установили личности погибшего и пострадавших. Сотрудники МЧС провели деблокировку пострадавших. По факту ДТП ведется следствие, по окончании которого будет принято мотивированное решение", - рассказали в пресс-службе.



Напомним, что детей в возрасте младше семи лет в автомобиле можно перевозить только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, а на переднем сидении детское кресло необходимо ребенку до 12 лет. Если Вы стали очевидцем данного ДТП, просим сообщить любую информацию, относящуюся к данному происшествию, по телефону 8 (3439) 32-33-45 (Дежурная часть ГИБДД, круглосуточно) или 32-37-29 (отдел дознания ГИБДД, с пн-пт, с 09-18).



