10 Августа 2021
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пожар, лесной пожар, огонь, пожарные (2016) | Фото: ГУ МЧС по СО

В Якутии за сутки обнаружили десятки новых лесных пожаров

В Якутии за прошедшие сутки обнаружено 28 новых лесных пожаров площадью 10 тыс. га.

С помощью авиации ликвидировано семь очагов размером 253 тыс. га. Столько же возгораний площадью 41 тыс. га локализованы.

Всего в Якутии зафиксировано 178 природных возгораний, из них тушат 69. Борьба с огнем ведется в 18 районах республики, сообщает Regnum. Угроза селам сохраняется в Кобяйском, Намском, Усть-Алданском и Таттинском районах.

Возле села Бясь-Кюель, где огонь уничтожил 31 жилой дом, базируется рота сводных инженерных войск Минобороны.

Накануне в Якутии был введен режим ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов предложил президенту России уволить министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова из-за пожаров. Парламентарий добавил, что также он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой создать программу по реабилитации пострадавших от пожаров и задымления.

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Теги: якутия, лесные пожары



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