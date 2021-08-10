Оператора платежной системы "Мир" могут выставить на приватизацию

Минфин России обсуждает с участниками рынка возможность приватизации "Национальной системы платежных карт" (НСПК, является оператором карт "Мир"). В 2014 году акционерная компания была создана из-за санкций по Крыму, и уже тогда говорилось, что со временем она может стать частной, напоминает "Коммерсант".

Сейчас НСПК полностью принадлежит ЦБ, который ее и создал, и у регулятора пока нет планов по продаже компании частично или полностью. Зато, как отмечают аналитики, у Банка России есть конфликт интересов: он сам регулирует рынок платежных систем и владеет одной из них.

По текущему законодательству доля ЦБ в НСПК не может снижаться ниже 50% плюс 1 акция. Источники издания утверждают, что рассматриваются два варианта: передать неснижаемую долю правительству (как с акциями Сбера), а остальное распределить между значимыми участниками платежного рынка; вывод на IPO 100% акций компании. Последний вариант больше нравится Минфину.

Эксперты издания полагают, что приватизация НСПК – логичный и предсказуемый шаг, и он может хорошо пополнить казну, поскольку проект вполне состоялся: "Мир" занимает 24% рынка, все платежи систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. НСПК является оператором "Системы быстрых платежей" (СБП). Финансовая отчетность компании тоже радует. Единственное, что может оттолкнуть инвесторов (в первую очередь – иностранных) – это работа НСПК в Крыму, который находится под санкциями.

Напомним также, что с июля 2021 года банки обязаны зачислять пенсии и иные социальные выплаты, относящиеся к компетенции Пенсионного фонда, только на карты национальной платежной системы "Мир".