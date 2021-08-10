В Челябинске два грузовых вагона сошли с рельсов

Следователи проводят проверку по факту схода двух железнодорожных вагонов на станции Челябинск-Главный.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК, утром 10 августа при роспуске вагонов два порожных вагона сошли с рельсов, последний опрокинулся задней частью на бок. Была повреждена левая нитка железнодорожного полотна длиной в два метра. Никто не пострадал.

Устанавливается причина происшествия.