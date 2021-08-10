Поклонская: Лукашенко уходит от прямого ответа в вопросе признания Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко об условии Минска для признания Крыма российским.

Парламентарий отметила, что не совсем понимает отсылку президента Белоруссии к российским олигархам.

"Такое чувство, что Александра Лукашенко беспокоят внутренние вопросы России: российские олигархи признают — не признают", - сказала Поклонская в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Депутат указала на то, что Лукашенко ушел от прямого ответа на вопрос о статусе полуострова.

Политик призвала белорусского лидера сначала посетить Крым, и только после этого говорить о его статусе.

Напомним, Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым в составе России, когда "последний олигарх в России" начнет поставлять туда продукцию. При этом лидер Белоруссии подчеркнул, что пойдет на этот шаг, хотя его "многое связывает", например, будапештский меморандум.