Только 13 из 45 госпрограмм в России показали высокую эффективность

Минэкономразвития проанализировало эффективность госпрограмм в первом полугодии 2021 года. Всего их 45, высокую эффективность – более 92% - показали только 13 из них. Это прогресс, поскольку в прошлом году таких программ было только семь.

Еще 13 программ показали эффективность выше среднего (от 82% до 92%). У девяти программ эффективность от 61% до 82%, у шести программ эффективность ниже 61%, пишут "Ведомости" со ссылкой на текст доклада Минэка, направленного в правительство.

Эффективность программы оценивается по исполнению контрольных событий.

Наиболее эффективными программами стали: развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений, управление государственным и материальным резервом, соцподдержка граждан, обеспечение государственной безопасности, развитие атомного энергопромышленного комплекса, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности – тут эффективность достигла 100%.

В числе аутсайдеров по уровню эффективности госпрограмма Минздрава, из-за того что средства на ее реализацию не были доведены до адресата