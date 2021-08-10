10 Августа 2021
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Экономика В России
прямая линия, министры (2018) | Фото: ВГТРК

Только 13 из 45 госпрограмм в России показали высокую эффективность

Минэкономразвития проанализировало эффективность госпрограмм в первом полугодии 2021 года. Всего их 45, высокую эффективность – более 92% - показали только 13 из них. Это прогресс, поскольку  в прошлом году таких программ было только семь.

Еще 13 программ показали эффективность выше среднего (от 82% до 92%). У девяти программ эффективность от 61% до 82%, у шести программ эффективность ниже 61%, пишут "Ведомости" со ссылкой на текст доклада Минэка, направленного в правительство.

Эффективность программы оценивается по исполнению контрольных событий.

Наиболее эффективными программами стали: развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений, управление государственным и материальным резервом, соцподдержка граждан, обеспечение государственной безопасности, развитие атомного энергопромышленного комплекса, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности – тут эффективность достигла 100%.  

В числе аутсайдеров по уровню эффективности госпрограмма Минздрава, из-за того что средства на ее реализацию не были доведены до адресата

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Теги: госпрограмма, эффективность, минэкономразвития



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