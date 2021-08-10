В Екатеринбурге выбрали место для стелы "Город трудовой доблести"

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по выбору места для установки стелы "Город трудовой доблести".

Напомним, жителям столицы Урала предлагалось проголосовать за одну из четырех площадок. Опрос проходил со 2 по 9 августа в специальном разделе на официальном портале Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, наибольшее количество голосов было отдано за территорию на пересечении улиц Никонова и Царской – 63,4%. Второе место занял островок на улице Репина у стадиона "Екатеринбург-Арена" - 20,7% голосов.

За территорию на пересечении улиц Татищева и Пирогова проголосовало 8,9% горожан. А замыкает список сквер у Храма-на-Крови – 7%.

Как уточнили в мэрии, в голосовании приняли участие 8 тысяч 681 человек.

Напомним, почетное звание РФ "Город трудовой доблести" Екатеринбург получил летом прошлого года по решению президента страны Владимира Путина. Недавно оно было присвоено еще трем свердловским муниципалитетам.