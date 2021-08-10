СМИ: кандидата от КПРФ сняли с выборов за участие в митинге в защиту Навального

Облизбирком Томской области отказал в регистрации на выборах в законодательную думу региона баллотировавшемуся от КПРФ депутату гордумы Томска Максиму Забелину.

Основание - участие в митинге в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Забелин был одним из семи самовыдвиженцев, которые победили на городских выборах в 2020 году при поддержке "Умного голосования".

Забелин заявил, что участвовал «в митингах в поддержку политзаключенных», однако к штабу Навального отношения не имеет. Коммунисты намерены оспорить решение комиссии, поскольку суд не установил причастность Забелина к экстремистской деятельности, как того требует закон.

Как считает эксперт, коммунисты знали о возможных рисках и выдвинули независимого депутата, чтобы привлечь к себе внимание, пишет "Коммерсант".

Напомним, ранее избирательная комиссия Псковской области сняла Льва Шлосберга с выборов в областное собрание. Это произошло из-за их причастности к деятельности экстремистской организации. Речь может идти о митинге 23 января в поддержку политика Алексея Навального.